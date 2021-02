Biographie

Signé sur le label de Jermaine Dupri, Jagged Edge connaît une réussite programmée. Si leur premier opus A Jagged Era en 1998 ne se classe que no 103, les albums suivants concrétisent facilement les espoirs placés en eux, J.E. Heartbreak en 2000 est no 8, Jagged Little Thrill en 2001 et Hard en 2003 sont no 3. La courbe fléchit légèrement pour Jagged Edge en 2006 qui est no 4, elle semble commencer à plonger avec Baby Makin' Project de 2007 qui est le premier album de Jagged Edge a ne pas être disque d'or. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015