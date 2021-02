Biographie

Si on la découvre pour la première fois en photo, posant dans sa sage robe blanche et noire, les cheveux relevés, impossible de se préparer à la tornade Jain. Née le 7 février 1992, Jain, Jeanne au civil, est auteure, compositeur et interprète. Fille d’un employé de compagnie pétrolière, elle déménagera régulièrement dans sa jeunesse. Après avoir grandi dans le sud de la France, elle s’installe à Dubai puis Abu Dhabi en passant par le Congo. Elle ramène de ses voyages des influences et des inspirations pour sa musique ou plutôt pour ses musiques.Jain aime tout ! Du hip-hop de Tupac à la soul d’Otis Redding, de Janis Joplin à Salif Keita et surtout Miriam Makeba, l’interprète sud-africaine de Pata Pata à qui elle rend d’ailleurs hommage dans son premier album. Sa musique s’est enrichie de chaque son, de chaque rencontre. Tantôt pop, electro mais aussi folk ou reggae, on croise aussi chez elle des percussions africaines ou arabes, du synthé et de la batterie ou des jeux d’harmonies de voix. Ses collaborations avec Mr Flash, DJ et musicien français, ou Yodelice ont donné un tournant décisif à sa perception de la musique.Son premier album, Zanaka, nominé aux Victoires de la Musique dans la catégorie Album Révélation de 2016 contient dix chansons éclectiques. Naturellement, Jaïn y enchaine un titre pop chantant (Come) avec du hip hop presque rapé (Hope) avant une ballade philosophique (All My Days). A l’image de Stromae, elle fait partie de cette nouvelle génération d’artistes pour qui l’identité visuelle est une partie intégrante de leur œuvre. Ayant étudié dans une école d’art, elle aime à créer le contraste entre ses tenues de scène sobres et ses chansons. Le clip de Come en est l’illustration parfaite. Réalisée par le duo français Greg et Lio, la vidéo ultra graphique multiplie les références à l’art contemporain et les effets d’optique. Sur scène encore, c’est seule qu’elle chante et joue de plusieurs instruments entre deux lancements sur sa console. Après avoir assuré les premières parties de Yodelice, Christine & The Queens, Villagers ou la famille Chédid, Jain est prête à occuper le devant de la scène. Dans son monde en color block, elle s’amuse et nous embarque dans sa folie et la folie, ça se danse. © LB/Qobuz