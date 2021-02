Biographie

Le retour du lad. Voilà comment peut être interprétée et fantasmée l’arrivée du jeune Jake Bugg dans le paysage musical britannique. Puisée dans la brit-pop des années 90, l’attitude du guitariste n’est pas sans rappeler l’arrogance des frères Gallagher durant la période Oasis. Elevé dans la banlieue de Nottingham, le jeune prodige anglais touche sa première guitare alors qu’il a 12 ans et il décide d’abandonner l’école à 16 afin de se consacrer entièrement à la musique. Avec l’aide du show internet This Live, il se fait repérer par le milieu professionnel. Les portes des scènes jeune talent de l’immense Glastonbury lui sont ouvertes et plus rien n’arrête ensuite la croissance de sa carrière. Jake Bugg est propulsé en premières parties d’autres étoiles montantes anglaises (Adele, Michael Kiwanuka…) suite à la sortie de son premier album éponyme. Seulement un an plus tard, après avoir passé quelques temps dans les studios de Rick Rubin, est publié Shangri La. Le jeune chanteur marque son identité artistique, n’étant plus dissociable du songwriter à la voix nasillarde et aux accords de guitare vifs.En 2016 sort le troisième opus de Jake Bugg qui vient rajouter une pierre à la carrière de l’artiste, déjà bien fournie malgré sa jeunesse. © AR/Qobuz