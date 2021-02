Biographie

Le producteur de rap Jake One a collaboré au début des années 2000 avec le collectif G-Unit, emmené par 50 Cent. Le natif de Seattle (Washington) sort en 2008 l'album White Van Music auquel collaborent des artistes de la galaxie G-Unit ou les vétérans De La Soul. En 2010, Jake One soutien Freway sur l'album commun The Stimulus Package. La même année, il épaule Truthlife pour Patience crédité à leurs deux noms. Très à l'aise dans les projets à deux, Jake One se frotte à la néo-soul de Mayer Hawthorne sur Tuxedo en 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015