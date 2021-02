Biographie

James Arthur est un chanteur britannique évoluant dans un style pop teinté de groove et de soul et lauréat de la 9ème édition de la mouture anglaise de l'émission de téléréalité The Voice à l'âge de 24 ans. Son single "Impossible", reprise de Shontelle, bat des records dans sa catégorie et Arthur, qui a commencé à écrire ses propres chansons depuis plusieurs années, sort un premier album éponyme en 2013 porté par le titre "You're Nobody 'Til Somebody Loves You (YNTSLY)". © Olivier Duboc /TiVo