Biographie

Auteur-compositeur-interprète britannique aux accents soul, James Bay propose une folk-pop dans la veine d'Ed Sheeran, Foy Vance ou Ben Howard. Après avoir fait ses classes sur la scène locale de sa région du North Hertfordshire, Bay obtient une exposition de choix en ouvrant pour des artistes comme Tom Odell, John Newman ou Kodaline et ne tarde pas à signer chez Republic/Universal pour qui il livre un premier maxi en 2013, Dark of the Morning. Un second maxi, Let It Go, voit le jour en 2014, annonçant la parution d'un premier album en 2015, Chaos and the Calm, à temps pour assurer plusieurs dates américaines dont le prestigieux festival South By Southwest. © Olivier Duboc /TiVo