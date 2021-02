Biographie

Né James Hillier-Blount à Tidworth en 1974, l'auteur-compositeur-interprète et ex-officier de l'armée britannique James Blunt apparaît sur la scène musicale au milieu des années 2000. Repéré par Linda Perry (4 Non Blondes) à la faveur de sa prestation dans le cadre du festival South By Southwest, Blunt signe chez Custard, le label de cette dernière, et publie son premier album studio, Back to Bedlam, en 2005. Porté par l'immense succès des singles "You're Beautiful" et "Goodbye My Lover", l'album s'écoule à plusieurs millions d'exemplaires à travers la planète et constitue le point de départ d'une carrière discographique qui, si elle ne réitère jamais l'exploit initial, voit l'anglais livrer cinq autres efforts, de All the Lost Souls (2007) à The Afterlove (2017), fort du support d'un public fidèle. © TiVo