Biographie

Le rappeur James Delleck issu du groupe La Horde (futurs X-Men) fait ses débuts en solo avec la mixtape L'Antre de la Folie et l'album Acouphène en 2002. Proche des collectifs TTC avec Teki Latex et Klub des 7, il crée le duo Gravité Zéro qui laisse deux albums. Son style à l'humour détaché séduit le label Tôt ou Tard qui le signe et sort Le Cri du Papillon en 2007. En 2011, James Delleck crée le site internet L'Impoli et enregistre l'album conceptuel homonyme. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015