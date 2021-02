Biographie

Le violoniste canadien James Ehnes (1976) est une de ces stars tranquilles, qui ne cherchent pas les honneurs – ils lui arrivent quand même, et en grand nombre ! – et qui font de la belle musique, jour après jour, profitant du plaisir humain que cela procure. Oui, il a donné son premier concert avec l’Orchestre de Montréal à l’âge de treize ans, à dix-neuf printemps il enregistrait les Caprices de Paganini, et il se produit depuis longtemps avec la fine fleur des orchestres mondiaux dans les salles les plus prestigieuses que compte la planète… mais cela ne l’empêche pas de pratiquer assidûment la musique de chambre, entre amis et collègues, dans des lieux confidentiels ; et de se saisir parfois de l’alto. Cela ne l’empêche pas non plus, outres les grands concertos et les grandes sonates du répertoire – Bach, Prokofiev, Dvořák, Ravel, Debussy etc. –, de se pencher sur des compositeurs ou des ouvrages bien moins courus : Dohnanyi, Dallapiccola, Korngold ou Hummel. Tout ce qu’il touche semble se changer en or, et un journaliste de Toronto n’a pas hésité à le considérer comme « le nouveau Heifetz ». Il faut avouer que sa technique est renversante, mais sa musicalité ne l’est pas moins et sa capacité à se remettre en question le rend d’autant plus sympathique ; il aime d’ailleurs à se plonger dans des œuvres contemporaines telles que, récemment, celles de Manoury ou d’Adams. Ehnes joue le Stradivarius ex-Marsick de 1715, même s’il se plaît à garder une certaine distance quant aux qualités « magiques » des instruments ; il s’est d’ailleurs lui-même offert le luxe d’enregistrer un concert en utilisant une douzaine d’instruments différents : Stradivarius, Pietro Guarnieri, Guarneri del Gesú, et même quelques altos de Saló et de Guadagnini, prouvant ainsi que la sonorité est une chose, que l’art de la faire naître en est une autre. Un musicien aventureux, passionnant et passionné. © SM/Qobuz