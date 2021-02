Biographie

Le groupe de hard-rock James Gang se forme à Cleveland, dans l'Ohio, en 1966. Après quelques changements de personnel, qui se répèteront tout au long de son histoire, c’est autour du trio composé de Joe Walsh (guitare, chant), Tom Kriss (basse) et Jim Fox (batterie), qu’il enregistre son premier album Yer’Album en 1969, classé 83e aux États-Unis. Tom Kriss aussitôt remplacé par Dale Peters à la basse, le groupe enchaîne dès 1970 avec Rides Again, qui s’enrichit de claviers et de petites touches country et atteint la 20e place. Il propose surtout ce qui deviendra, avec « Walk Away » (51e au Billboard) sur Thirds, l’album suivant paru en 1971, l'un des plus grands tubes de James Gang : « Funk #49 », qui atteint la 59e place au Billboard. C’est alors que surviennent des tensions entre les musiciens, conduisant Joe Walsh à se lancer en solo avant de rejoindre le groupe Eagles. Six autres albums sortiront toutefois sans lui jusqu’à Jesse Come Home, mais James Gang n’effleurera qu’une seule fois encore le succès avec « Must Be Love » en 1973, 54e au classement des meilleures ventes aux États-Unis. Le groupe se sépare en 1976, mais se réunira par la suite à plusieurs reprises jusqu'en 2006, qui marque les dernières retrouvailles de la formation pour ses quarante ans de carrière. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2021