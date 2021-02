Biographie

Derrière ses deux Oscars remportés en 1997 pour sa partition pour Titanic, James Horner offrit une œuvre impressionnante, principalement pour des longs métrages grandioses et grand public. Parmi ses nombreuses bandes originales (plus de 150 !), il signa notamment celles d’Aliens, Apollo 13, Field of Dreams, Braveheart, A Beautiful Mind, Avatar, Willow, Fievel et le Nouveau Monde ou bien encore Le Nom de la rose.Né le 14 août 1953 à Los Angeles, James Horner commence l’apprentissage du piano dès l'âge de cinq ans. Après des études musicales, il commence par composer pour l’American Film Institute et enseigne la théorie musicale à UCLA. En 1979, il signe sa première partition pour Les Mercenaires de l'espace de Jimmy Murakami. Trois ans plus tard, grâce à sa musique pour Star Trek 2 : La Colère de Khan, son nom circule de plus en plus à Hollywood. Les commandes se multiplient et sa carrière est lancée pour ne jamais s’arrêter… A ses débuts, la filiation stylistique avec Jerry Goldsmith est flagrante. Comme celle de compositeurs classiques comme Prokofiev et Chostakovitch. Des influences dont il se détachera progressivement…Fusionnant sons électroniques et orchestre traditionnel, ses bandes-originales n’étaient pas sa seule passion. Horner était aussi l’auteur de quelques œuvres de concert dont Pas de deux, double concerto pour violoncelle et orchestre qui fut créé en 2014 par Mari et Hakon Samuelsen avec l'Orchestre Philharmonique de Liverpool dirigé par Vasily Petrenko.James Horner décède à 61 ans, le 22 juin 2015, à bord de son avion privé qui s’écrase à Los Padres, à 160 kilomètres au nord de Los Angeles. Il venait d'achever les musiques de The 33 de Patricia Riggen et de Southpaw d’Antoine Fuqua.© CM/Qobuz