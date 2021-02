Biographie

James Hunter s'est d'abord fait connaître sous le sobriquet de Howlin' Wilf où il s'évertuait à reproduire dans l'esprit les géants du rhythm and blues. Repéré par Van Morrison, il accompagne le maître plusieurs années au début des années 1990. Sa vision anglaise des soulmen américains, la fidélité de ses re-créations préfigure largement la démarche d'Amy Winehouse ou de Duffy. People Gonna Talk (2006) et The Hard Way (2008) sont d'excellentes galettes pour se replonger dans l'ambiance des fifties et des sixties. Son cinquième album Minute By Minute paru en 2013 est produit par Gabriel Roth, fondateur de Daptone Records. Le soulman poursuit avec une nouvelle offrande à l'excellent label en 2016 avec le délicieux vintage Hold On !. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016