Biographie

James Last est un chef d'orchestre allemand dont la marque de fabrique est d'arranger des classiques de la pop dans un style big-band et qui a vendu plus de 50 millions d'albums au cours de sa carrière. Last sort son premier album, Non-Stop Dancing, en 1965. Il contient des interprétations de chansons populaires à base de rythmes dansants et de sons de foules enjouées. Si les concerts et les albums de Last furent toujours des succès (notamment en Angleterre où il enregistre 52 albums classés entre 1967 et 1986), il ne compte qu'un single commercial avec "The Seduction", thème du film de 1980 American Gigolo. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo