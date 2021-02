Biographie

À 21 ans, un âge bien avancé, James Morrison fait sensation du jour au lendemain en Grande-Bretagne avec la sortie de son premier album en 2006, Undiscovered, qui est rapidement certifié platine dans les îles britanniques. Doté d'une voix fraîchement soul, alternant tonalités douces et rugueuses (et suggérant un Stevie Wonder britannique), Morrison rappelle à la fois la passion de la soul classique et l'attitude lyrique et confessionnelle des chanteurs/compositeurs des années 1970. En 2007, il sort Songs for You, Truths for Me, qui lui permet de maintenir sa popularité en Grande-Bretagne où l'album devient N°3. © Mark Deming /TiVo