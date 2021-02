Biographie

Etablir la liste des musiques de films composées par James Newton Howard, revient à recenser une partie des plus grands succès du cinéma des années 1990 à 2010. Après une carrière d'arrangeur, notamment pour Elton John, James Newton Howard (né à Los Angeles le 9 juin 1951) se consacre à la musique de film depuis Head Office (1986). Son premier grand succès, Pretty Woman (1990), lui vaut une nomination aux Oscars. Il compose également le thème de la série populaire Urgences (1994), puis aligne une impressionnante série de compositions, dont Le Prince des Marées (1991), Le Fugitif (1993), Le Pic de Dante (1997), Sixième Sens (1999), Batman Begins (2005), Blood Diamond (2006), Gnomeo and Juliet et De l'Eau Pour les Éléphants (2011). Il remporte un Grammy Award pour la musique de The Dark Knight (2008). En 2012 commence sa collaboration à la série The Hunger Games, qui lui vaut d'être classé pour la chanson « The Hanging Tree », interprétée par Jennifer Lawrence. En 2016, il compose la partition de Fantastic Beats and Where to Find Them, épisode de la saga Harry Potter. Son sens du grandiose et ses orchestrations sophistiquées en font un vecteur de succès pour les films, au même titre que le réalisateur et les acteurs. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017