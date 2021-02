Biographie

Quand les gens emploient le terme " chanteur/compositeur " (en y ajoutant le mot " sensible") comme louange ou comme critique, ils pensent à James Taylor. Au début des années 70, lorsqu'il fait son apparition avec ses chansons introspectives, sa guitare acoustique et son style de chant tout en retenue, il reflète l'épuisement émotionnel d'une génération après des temps tumultueux. De même que la voix rassurante de Bing Crosby a sorti le pays de la Dépression et l’a accompagné pendant la 2e guerre mondiale, Taylor a facilité la transition entre l’activisme des années 60 et ses frustrations expectatives, et les années 70, moins politiques et plus à l’introspection. Il a ainsi sorti tout une série d’albums et de singles très bien classés, et acquis une popularité durable. © William Ruhlmann /TiVo