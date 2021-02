Biographie

Auteur et compositeur de talent, ce sensible Écossais a le succès discret mais tenace. Depuis son premier album Moving Up Country (2002), James Yorkston ne cesse d'enchanter son auditoire de ses ritournelles folk mélancoliques. Son sixième album I Was a Cat from a Book (2012) souligne la grâce de sa plume. En 2014, c'est entouré de nombreux collaborateurs qu'il enrgistre Cellardyke Recording and Wassailing Society, produit par Alexis Taylor (Hot Chip). © ©Copyright Music Story Sophie Rosemont 2015