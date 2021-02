Biographie

Depuis ses débuts, l'américain Jamie Foxx partage sa carrière artistique entre la comédie et la musique. Après des débuts dans le stand-up puis à la télévision dans In Living Color, il livre un premier album de R&B contemporain en 1994. Si sa carrière décolle au cinéma, sa discographie en reste à cet unique opus malgré quelques featurings éparses. C'est en incarnant Ray Charles dans Ray en 2004, décrochant un Oscar au passage, que Foxx retrouve le chemin de la musique. Dès lors très sollicité des deux côtés du prisme, il participe notamment au "Gold Digger " De Kanye West et reprend le chemin des studios pour Unpredictable en 2005, suivi par Best Night of My Life (2010) et Hollywood: A Story of a Dozen Roses (2015). © TiVo