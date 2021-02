Biographie

Jamie Lawson, né près de Plymouth en décembre 1975, est le premier artiste à avoir été signé en mars 2015 sur le label d'Ed Sheeran. Avant de parvenir à ce stade, le singer songwriter d'inspiration folk et pop a gravi les marches une à une. Au milieu des années 1990, il attire l'attention d'une station de radio universitaire américaine qui diffuse sa chanson « Fussy ». Il doit cependant attendre 2006 pour sortir l'album Late Night Stars qui connaît une faible notoriété. En 2010, The Pull of the Moon fait mieux et s'immisce dans les charts irlandais et néo-zélandais. L'année suivante, la chanson « Wasn't Expecting That » est numéro trois des charts irlandais et l'album homonyme numéro onze. C'est à ce stade qu'intervient Ed Sheeran qui permet à Jamie Lawson de bénéficier d'une nouvelle exposition. Il ressort alors « Wasn't Expecting That » dont l'audience est cette fois mondiale. Sorti en octobre 2015, l'album Jamie Lawson est numéro un en Grande-Bretagne. Le chanteur effectue les premières parties de la tournée de son mentor ainsi que du boys band One Direction. Jamie Lawson vient diffuser ses gammes folk dans les charts français en mars 2016. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019