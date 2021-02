Biographie

Avec ou sans son groupe The xx, Jamie xx s'est imposé comme l'un des producteurs et beatmakers les plus avant-gardistes de sa génération. Né à Londres, Jamie Smith, alias Jamie xx entame une formation de batteur mais se tourne rapidement vers les plateformes de productions électroniques. En 2008, il s'associe à d'anciens camarades, Oliver Sim, Romey Madley Croft et Baria Qureshi pour former The xx et livrer un premier effort minimaliste très chaleureusement accueilli et auquel succède Coexist en 2012. Dans l'intervalle, il produit un single en solo, "Far Nearer/Beat For" et travaille pour Drake, Rihanna ou des remixes pour Radiohead. Début 2015, il livre les singles "Loud Places" et "Gosh" annonçant l'arrivée d'un premier opus solo bénéficiant des travaux de Sim, Four Tet, Young Thug ou Popcaan. © TiVo