Biographie

Ce Franco-marocain-canadien a adopté Montréal et son accent dès le début des années 1980, pour d’abord bâtir une carrière en tant que producteur artistique et agent de nombreuses vedettes de la chanson francophone, avant de se lancer seul en tant qu’auteur-compositeur-interprète facétieux, drôle et touchant. Loin d’être un revirement inattendu, cette reconversion réussie est en fait la réalisation d’un vieux rêve. Si sa gouaille a conquis le Québec dès la sortie de son premier album, Pitié Pour Les Femmes, en 2004, Jamil a du attendre quelques années supplémentaires pour être plébiscité en France par les amateurs de bons mots et d’airs pince-sans-rire, à fredonner sans modération. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015