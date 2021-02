Biographie

Véritable emblème de la mouvance acid jazz née à Londres au début des années 90, Jamiroquai est l'une des rares formations à avoir su concilier exigence musicale et succès commercial. Si Jamiroquai est un groupe, le grand public ne le connaît pourtant qu'au travers de son bondissant chanteur, Jay Kay. Omniprésent, il ne laisse que peu de lumière à ses collègues, qui se contentent d'assurer le job sur scène. Un défaut qui lui sera souvent reproché, et entraînera des tensions qui auront pour conséquences plusieurs remaniements du line-up. Il faut dire que la personnalité extravagante du singer/songwriter y est pour beaucoup dans le succès du groupe. Son énergie scénique et son talent inné pour la danse en font un véritable showman, transformant les concerts en véritables spectacles.Jamiroquai rentre dans le circuit en 1993 avec la sortie de son premier album, Emergency On Planet Earth. Le public découvre une musique aussi pointue qu'accrocheuse, mêlant allègrement funk et jazz. Le groove imparable du tube Too Young Too Die et l'entêtant When You Gonna Learn en font rapidement un groupe incontournable, dont le succès dépasse largement les frontières de l'Angleterre. Jamiroquai s'affiche comme un groupe engagé, professant un message écologique à tendance alarmiste, comme en témoigne le titre de cette première galette. Des convictions qui seront plus tard reprochées à Jay Kay, ce dernier possédant une pléiade de grosses cylindrées, qui ne roulent évidemment pas à l'huile de colza. Le second opus, The Return of The Space Cowboy transformera sans problème l'essai, porté par l'emblématique Space Cowboy. En 1996, Jamiroquai revient avec Travelling Without Moving, qui traduit une évolution dans la direction musicale du groupe. Moins complexe et jazzy, ce disque fait la part belle à un mélange funky et nu disco à la production soignée. Une véritable cascade de tubes s'écoule de l'album, ce qui en fera l'un des plus gros succès commerciaux de la funk, avec plus de 11 millions d'albums vendus... Virtual Insanity, Cosmic Girl, Alright... Autant de titres indémodables qui font aujourd'hui figure de classiques. Jamiroquai est devenu culte.Trois ans plus tard, Synchronised , puis A Funk Odyssey viennent confirmer ce changement de direction, et l'abandon définitif de ce style acid jazz qui caractérisait le groupe à ses débuts… Dynamite, sorti en 2005, affiche un groupe en légère perte de vitesse. Fatiguée par les tournées incessantes, l'inspiration semble avoir fait ses bagages, et l'album sera considéré comme un échec. Rien ne va plus pour Jamiroquai, Jay Kay semblant sur le point de mettre un terme à sa carrière musicale. Il faudra attendre 2010 et la sortie de Rock Dust Light Star pour voir la formation reprendre le chemin du studio et de la scène. Un disque qui renoue avec les sonorités des débuts, ajoutant une bonne dose de rock et de pop, tout en gardant l'ADN groovy qui a fait son succès.© NG/Qobuz