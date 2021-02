Biographie

Pilier du label de jazz ECM, le saxophoniste norvégien Jan Garbarek s'est imposé depuis les années 1970 comme l'un des grands solistes du jazz contemporain. Son ouverture musicale lui a permis de multiples et fructueuses collaborations avec Charlie Haden, Egberto Gismonti, George Russell ou Ustad Fateh Ali Khan. Parmi une quarantaine d'albums, Triptykon (1972), Belonging (1974) ou Ragas and Sagas (1992) sont quelques unes des oeuvres majeures de ce compositeur estimé. En 2010 sort l'oecuménique Officium Novum, enregistré avec la formation de musique ancienne The Hilliard Ensemble. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016