Jan Novotný, Kateřina Zlatníková, Karel Krautgartner, Milan Ulrich, Miroslav Krysl, Vladimír Klazov, Richard Kubernát, Karel Růžička st., Ladislav Pik

Jan Novotný, Kateřina Zlatníková, Karel Krautgartner, Milan Ulrich, Miroslav Krysl, Vladimír Klazov, Richard Kubernát, Karel Růžička st., Ladislav Pik