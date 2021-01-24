Jan Novotný, Kateřina Zlatníková, Karel Krautgartner, Milan Ulrich, Miroslav Krysl, Vladimír Klazov, Richard Kubernát, Karel Růžička st., Ladislav Pik
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Stravinsky: L´Histoire du Soldat, Symphonies of Wind Instruments, Piano Rag-music...
Jan Novotný, Kateřina Zlatníková, Karel Krautgartner, Milan Ulrich, Miroslav Krysl, Vladimír Klazov, Richard Kubernát, Karel Růžička st., Ladislav Pik
1999
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Jan Novotný, Kateřina Zlatníková, Karel Krautgartner, Milan Ulrich, Miroslav Krysl, Vladimír Klazov, Richard Kubernát, Karel Růžička st., Ladislav Pik