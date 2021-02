Biographie

Née à Londres en 1946, la chanteuse et comédienne britannique Jane Birkin décroche une poignée de rôles remarqués dans des films comme le Blow Up d'Antonioni (1966) en plein swinging London et auditionne en France pour le film Slogan, rencontrant un Serge Gainsbourg qu'elle épouse rapidement et à qui elle inspire une série d'albums et de singles mettant en avant sa voix frêle et délicate, à l'instar de titres comme "Je t'aime moi non plus" (1969) ou de l'inoxydable Histoire de Melody Nelson de 1971, année de naissance de leur fille Charlotte. Tout au long de sa carrière et même après leur divorce de 1980 et la mort de Gainsbourg en 1991, Birkin consacre l'essentiel de sa carrière à cet héritage, publiant notamment Birkin / Gainsbourg: Le Symphonique en 2017. © TiVo