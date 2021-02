Biographie

Née au Kansas en 1985, Janelle Monaé Robinson est une auteure-compositrice-interprète américaine proposant un univers très personnel s'inscrivant à la fois dans la tradition soul et dans une modernité constante via une large palette d'influences. Alors qu'elle achève ses études en école d'art, elle commence à se produire comme comédienne et rejoint son premier groupe avant de faire la connaissance de Big Boi, du duo southern hip hop culte Outkast, participant d'ailleurs dès 2006 à la bande originale d'Idlewild signée par ces derniers. Suite à une série d'efforts dont le très remarqué maxi Metropolis (The Chase) en 2007, Monaé livre un premier album en 2010, ArchAndroid, suivi par The Electric Lady en 2013 avec sa pléiade d'invités, de Prince à Erykah Badu. © Olivier Duboc /TiVo