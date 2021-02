Biographie

Pas facile de se faire son propre nom lorsque l’on est la sœur du roi de la pop ! Janet Jackson a réussi cet exploit en devenant l’une des plus grandes popstars féminines des années 80 et 90. Tube après tube, l’artiste américaine a imposé sa pop et son R&B dans les charts internationaux et s’est révélée être une redoutable concurrente pour d’autres chanteuses contemporaines telles que Madonna et Whitney Houston, parvenant par la même occasion à sortir de l’ombre de Michael Jackson. Janet Damita Jo Jackson naît dans l’Indiana en 1966 alors que ses grands frères sont déjà connus en tant que membres des Jackson 5. Elle est le plus jeune enfant de la famille Jackson et commence une carrière d’actrice en 1977, alors qu’elle n’a que 10 ans, dans la sitcom Good Times. C’est en 1982 que, poussé par son père, elle se lance dans la chanson et sort son album éponyme dont l’impact n’est pas vraiment retentissant. Dream Street arrive ensuite en 1984 et se solde par un échec. Après une période de doute et de rébellion contre ses parents, elle se fait finalement entourée par le manager John McClain et par les producteurs/compositeurs Jimmy Jam et Terry Lewis qui la prennent sous leurs ailes. C’est avec cette fine équipe qu’elle collabore et publie l’album Control en 1986 qui la révèle au monde entier grâce à des tubes méticuleusement produits. Six singles sont extraits du disque qui deviennent chacun des hits, et Jackson se forge une image de femme forte, devenant un modèle pour ses contemporaines. Jam et Lewis font encore des merveilles pour le tant attendu Rythm Nation 1814 qui sort en 1989. Janet Jackson devient alors la première artiste à hisser sept singles d’un même album dans le top 5 des charts (un record que même son frère n’avait jamais atteint). Couronnée de succès, Jackson quitte A&M Records pour signer chez Virgin. Une fois dans cette nouvelle maison de disque, elle décide de modifier quelque peu son image et son son et signe un duo avec Luther Vandross en 1992 intitulé The Best Thing in Life Are Free qui devient un tube R&B. Son premier album chez Virgin, Janet, sort l’année suivante comportant une collection de titres plus chaleureux, légèrement éloignés des rythmes funky de ses précédents opus. Le single That’s the Way Love Goes devient son plus grand succès. L’année 1995 marque la sortie du single Scream, en duo avec son frère Michael Jackson. Il faudra ensuite attendre 1997 pour assister à la sortie de The Velvet Rose, son album le plus personnel et intime dans lequel le duo de producteur Jam et Lewis continuent de lui concocter des tubes à foison. Plus ambitieux que ses prédécesseurs, le disque est accueilli un peu froidement par la critique et les ventes, bien que considérables, sont quelque peu décevantes. Après une participation dans le film d’Eddie Murphy La Famille Foldingue, elle publie l’album All for You en 2001 qui se hisse immédiatement au sommet des charts. Après une triomphante tournée elle retourne en studio en 2003, toujours avec les producteurs Jam et Lewis, ainsi qu’avec un certain Kanye West. Un « scandale » vient ensuite ternir son image en 2004 lorsque, pendant la mi-temps du Superbowl, elle chante aux côtés de Justin Timberlake qui lui arrache une partie de son vêtement, révélant un de ses seins devant des millions de téléspectateurs. Le scandale est immense aux Etats-Unis et l’artiste se voit obligée de s’excuser publiquement, continuant tant bien que mal la promotion de son nouvel album Damita Jo. L’album déçoit et son successeur, 20 Y.O. (2006), ne fait pas beaucoup mieux. Devant les ventes décevantes des disques et le peu de soutien de la part de Virgin, Janet Jackson décide de changer de maison de disque et signe chez Island Records pour sortir son dixième album studio Discipline en 2008. Le disque est marqué par l’absence de participation de ses deux iconiques producteurs, Jam et Lewis. Après sept années de silence pendant lesquelles elle a dû notamment faire face à la mort de son frère, Michael Jackson, Janet fait son grand retour avec l’album Unbreakable qu’elle publie sur son propre label Rhythm Nation Records. © LG/Qobuz