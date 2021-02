Biographie

Née le 7 janvier 1978 à Soest aux Pays-Bas, la violoniste néerlandaise Janine Jansen a baigné dans la musique dès sa plus tendre enfance. Entre un père organiste et claveciniste, Jan Jansen, et une mère chanteuse classique dont le frère n'est autre que la basse Peter Kooy, elle suit tout naturellement la voie tracée par les siens et commence l'étude du violon dès l'âge de six ans, parachevant sa formation musicale à l'Université d'Utrecht. Elle aura pour maîtres Coosje Wijzenbeek, Philippe Hirschhorn et Boris Belkin. Dès sa première apparition sur scène avec le Concertgebouw d'Amsterdam, Janine Jansen s'affirme déjà dans son pays comme une musicienne et violoniste très talentueuse. C'est en 2002, lors de ses débuts à Londres avec le Philharmonia Orchestra sous la direction de Vladimir Ashkenazy, que son nom dépasse les frontières au point de susciter aussitôt des engagements avec des orchestres européens et américains de tout premier plan, telles les Philharmonies de Berlin et de New York entre autres, et plus récemment, en 2008, l'Orchestre philharmonique de Los Angeles. Très célèbre dans son pays, elle reçoit en septembre 2003 la plus haute distinction musicale néerlandaise, le NDR Music Prize décerné par le Ministère de la Culture. Au fil de sa carrière, elle ne cesse de jouer avec des chefs d'orchestre particulièrement distingués comme Valery Gergiev, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Gustavo Dudamel, Mariss Jansons, Antonio Pappano et Bernard Haitink. Si sa beauté est évidemment exploitée (marketing oblige...), son brillant parcours est dû avant tout à sa formidable technique et à la pureté de sa sonorité associées à la maturité et l'imagination de ses interprétations. S'y ajoute son très large répertoire incluant Bach, Vivaldi, Beethoven, Mendelssohn, Sibelius, Debussy, Britten, Prokofiev, Chostakovitch et des compositeurs modernes comme Robert Helps et Richard Dubugnon. Son portrait ne serait pas complet si l'on omettait de dire qu'elle est aussi, profondément, musicienne de chambre, tout simplement par passion dont témoigne le Festival International de musique de chambre d’Utrecht qu'elle a voulu et créé. Enregistrant pour Naxos et Decca, Janine Jansen a déjà une belle discographie à son actif. Le remarquable instrument qu'elle joue est le violon "Barrere" d'Antonio Stradivari (1727) qui lui est prêté par la Fondation Elise Mathilde. Qobuz, 10/2013