Biographie

Auteur-compositeur-interprète précoce, Janis n'a que seize ans quand paraît, en 1967, son premier album éponyme, où se distingue « Society's Child », qui évoque l'amour interracial et provoque aussitôt une controverse. Succès météorique, tournées, dépression… Janis souffle et réapparaît en 1975 avec le (grand) disque de la maturité : Between The Lines. Célèbre au Japon, elle reste à découvrir en Europe, pour sa profondeur de pensée, sa richesse d'écriture et son éclectisme musical. © ©Copyright Music Story 2015