Biographie

Souvent considérée comme la meilleure chanteuse rock des années 60, Janis Joplin, malgré une très courte carrière, est parvenue à marquer l’histoire de la musique grâce à une voix unique et rocailleuse, et une sensibilité sans pareil. Faisant partie du triste club des artistes disparus à 27 ans, l’Américaine, également connue pour son attitude subversive et sa forte personnalité, a laissé derrière elle une œuvre dont l’influence semble être encore aujourd’hui inépuisable. Janis Joplin est née en 1943 à Port Arthur, au Texas et se met à chanter dès son adolescence des compositions blues et folk. Elle joue à plusieurs occasions avec le futur guitariste de Jefferson Airplane, Jorma Kaukonen puis décide s’installer à San Francisco en 1966. Dans la ville de Californie, elle rejoint le groupe de rock psychédélique Big Brother & the Holding Company et lui permet, grâce à son style de chant inspiré de Bessie Smith et à ses prestations scéniques, d’accaparer l’attention et de se faire une certaine renommée. C’est ainsi que le groupe signe en 1967 un contrat avec le label indépendant Mainstream Records et publie son premier album éponyme. C’est ensuite au Monterey Pop Festival de 1967 que Joplin marque les esprits en interprétant la chanson Ball and Chain. Cette performance permet à Big Brother & the Holding Company de se faire approcher par Columbia qui commercialise son second album Cheap Thrills en 1968. Le disque atteint les plus hautes places dans les charts, mais Joplin décide peu après de quitter le groupe afin de se lancer dans sa propre aventure solo. Elle enregistre son premier album I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama ! avec le Kozmic Blues Band et le met en vente en 1969. Le disque fait un carton, révélant tout le potentiel de la chanteuse dans un rock-soul finement ciselé. Au fil de sa carrière, Joplin devient de plus en plus victime d’addictions à la drogue et à l’alcool, menant un train de vie riche en excès en tout genre. Pour l’enregistrement de son prochain disque, elle décide de s’accompagner de nouveaux musiciens qui prennent le nom de Full Tilt Boogie Band. A l’aide de cette nouvelle formation, elle crée l’album Pearl sur lequel elle démontre une dernière fois toute l’étendue de son talent, maitrisant des styles aussi variés que le rock, le blues, la soul et la folk dans une collection de titres gonflés d’émotion. Malheureusement, Janis Joplin meurt en 1970 d’une overdose d’héroïne avant même la sortie de Pearl. L’album devient donc un hit posthume porté par Me And Bobby McGee de Kris Kristofferson, une chanson dont cette version reste la plus emblématique de cette immense artiste.© LG/Qobuz