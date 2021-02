Biographie

Considéré comme un petit maître du courant new wave des années 1980, Japan a développé une esthétique et un son particuliers, notamment grâce à son inspirateur et chanteur David Sylvian. Les albums du groupe marqués par le glam rock (Adolescent Sex en 1978) se sont progressivement nourris d'influences modernes et variées jusqu'à l'aboutissement deTin Drum (1981). Des divergences musicales entre David Sylvian et Mick Karn concourent à la séparation de l'entité fin 1982. Une reformation a lieu sous le nom Rain Tree Crow (un album en 1991). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015