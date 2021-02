Biographie

L'un des plus connus et des plus appréciés des auteurs-compositeurs, artistes, interprètes, poètes et musiciens de République tchèque Jaromir Nohavica a commencé à collaborer comme auteur-compositeur avec des groupes comme Atlantis, Noe et Majestic, avant d'entreprendre une carrière soliste couronnée de succès qui dure depuis plus de vingt ans. Né à Ostrava, le 7 juin 1953, Jaromir n’a eu aucune formation musicale formelle, et après avoir écrit des chansons à succès pour de nombreux artistes différents, il s’est lancé pour son propre compte dans le milieu des années 1980. Le gagnant tchèque aux Grammy a ensuite lancé une douzaine d’albums--certains en live, d’autres sur lnternet--au cours des vingt années qui ont suivi. © Chris True /TiVo