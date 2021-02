Biographie

Chanteur et compositeur du groupe Pulp pendant un quart de siècle (de 1978 à 2002, puis en 2011), Jarvis Cocker (né à Sheffield le 18 septembre 1963) a ensuite enregistré deux albums solo sous son nom, Jarvis (2006) et Further Complications (2009), présenté l'émission Sunday Service sur les ondes de la BBC pendant six ans, avant de collaborer avec Chilly Gonzales pour Room 29 (2017). La même année, il constitue son nouveau projet Jarv Is avec Andrew McKinney (basse), Serafina Steer (claviers), Emma Smith (violon), Jason Buckle et Adam Betts (batterie). Après quelques concerts et un premier titre studio dévoilé en 2019, « Must I Evolve? », la formation britannique enregistre Beyond the Pale (2020), un album à la frontière du rock et de l'electro, dont est extrait le simple « House Music All Night Long ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020