Biographie

Fondateur du groupe Pulp de 1978 à 2001, Jarvis Cocker a incarné le statut de compositeur et chanteur du mouvement britpop des années 1990, jusqu'à la séparation survenue en 2001. Deux ans plus tard, sous le pseudonyme Darren Spooner, il collabore au projet electro de Jason Buckle, l'album A Heavy Night with Relaxed Muscle, puis entame une carrière solo. Après de nouvelles collaborations avec les chanteuses Nancy Sinatra, Marianne Faithfull et Charlotte Gainsbourg, il enregistre son premier album intitulé Jarvis (2006), suivi trois ans après par Further Complications (2009), envisagé comme une performance artistique globale. Il fait quelques apparitions au cinéma et publie ses textes sous l'intitulé Mother, Brother, Lover: Selected Lyrics (2011), chez Faber & Faber, qui l'emploie comme éditeur en 2014. En 2017, il revient à la chanson en compagnie de Chilly Gonzales pour l'album intimiste Room 29.