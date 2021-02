Biographie

Avec son don pour les accroches enivrantes et sa façon nous faire redécouvrir les vieux ressorts du R&B de la fin des années 2000 sous un angle nouveau, Jason Derülo, originaire de Floride, a été propulsé vers la célébrité alors qu’il était encore adolescent. Il a construit sa réputation en tant que compositeur prolifique de textes de soul et de rap ; il a écrit des titres pour des artistes allant de Lil Wayne à Pitbull, en passant par Pleasure P. Signé avec une filiale de Warner Brothers Records, Derülo crée la surprise à la fin de l’été 2009 au festival Summer jam avec « Whatcha Say », un sample de Imogean Heap, en se hissant dans le top 10. © TiVo