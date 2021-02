Biographie

Popularisé par la série télévisuelle australienne Neighbours, Jason Donovan (né en 1968) connaît son heure de gloire dans les années 1980 avec une poignée de chansons signées et produites par le trio Stock, Aitken & Waterman. Son duo « Especially for You » (1988) avec Kylie Minogue et sa reprise de « Sealed With a Kiss » (1989) figurent parmi ses quatre numéros un au Royaume-Uni, où sa notoriété se maintient au cours de la décennie suivante. Titulaire de dix succès du Top 10 britannique, artiste rompu à la comédie et à la chanson, Jason Donovan se tourne tout naturellement vers le cinéma, la télévision et la comédie musicale. Entre deux rôles, l'ancienne idole enregistre les albums de reprises Let it Be Me (2008), Soundtrack of the 80s (2010) et Sign of Your Love (2012). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015