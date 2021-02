Biographie

Révélé au sein du groupe de rock/country Drive-By Truckers, Jason Isbell s’est ensuite envolé vers une carrière solo dans laquelle il a pu pleinement exploiter ses talents de guitariste, chanteur et songwriter. Rock, rock sudiste et country se mélangent dans ses compositions qui lui ont valu une sérieuse reconnaissance sur la scène musicale. Né en 1979 dans l’Alabama, Jason Isbell commence à jouer pendant son adolescence dans un groupe de reprises country puis intègre, à 22 ans, le groupe Drive-By Truckers au sein duquel il développe son talent de compositeur. C’est après avoir passé six années au sein de cette formation que Jason Isbell annonce son départ en 2007 dans le but de poursuivre une carrière solo. Il la démarre la même année avec l’album Sirens of the Ditch, disque blues et rock sudiste teinté d’un esprit punk. L’artiste américain part ensuite en tournée, épaulé par un groupe de musiciens appelé les 400 Unit. C’est avec ces derniers qu’il enregistre son opus suivant, logiquement intitulé Jason Isbell and The 400 Unit et publié en 2009. L’album montre Isbell s’éloignant de plus en plus du son des Drive-By Truckers, mettant l’accent sur des ballades country mélancoliques. Etant sans cesse en tournée pendant plusieurs années, Isbell décide de faire une pause en 2010 et retourne chez lui dans l’Alabama. C’est sa contrée natale et ses difficultés économiques qui l’inspire pour son troisième album solo, Here We Rest, commercialisé en 2011 et salué par la critique. L’année suivante, il sort son premier disque live intitulé Live from Alabama. Après une difficile période pendant laquelle Isbell se bat contre son addiction à l’alcool, il revient sur le devant de la scène en 2013 avec le touchant Southeastern. Cet opus lui permet d’atteindre un plus large auditoire grâce à un plébiscite de la critique et du public. Fort du succès de cette nouvelle publication, Isbell part en tournée et immortalise cette dernière à travers un disque live Live at Austin City Limits, paru en 2014. Jason Isbell retourne ensuite en studio et dévoile en 2015 un nouvel album. Something More than Free succède avec brio à ses prédécesseurs avec des jolies ballades aux influences rock sudiste, country et bluegrass. © LG/Qobuz