Biographie

Pianiste défricheur du jazz d'avant-garde, Jason Moran fait ses classes avec Greg Osby avant de bifurquer avec sa formation pour Sountrack To Human Motion en 1999. En pianiste leader, il intégre divers éléments venus du blues, du rap et du classique dans le solo Modernistic (2002) ou avec The Bandwagon dans Same Mother (2005). Jason Moran a notamment collaboré avec des pointures comme Steve Coleman, Don Byron, Sam Rivers ou Lee Konitz, et enseigne à la Manhattan School of Music. Pianiste du quartette de Charles Lloyd, Jason Moran s'associe au saxophoniste pour l'album-hommage Hagar's Song sorti en 2013. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015