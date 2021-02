Biographie

Chanteur/compositeur originaire de Virginie, Jason Mraz part s'installer à New York après le lycée pour suivre les cours de l'American Musical and Dramatic Academy, mais il abandonne un an plus tard, se met à la guitare et commence à se concentrer sur la composition. Il finit par partir dans l'Ouest, s'installe à San Diego, en Californie, où il rencontre le batteur Toca Rivera. Début 2002, Mraz signe chez Elektra Records et retourne en Virginie pour écrire et enregistrer son premier album. L'énorme tube Waiting for My Rocket to Come sort en novembre 2002, il est suivi de Mr. A-Z en 2005. © Christina Saraceno /TiVo