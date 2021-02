Biographie

Né à Nerva en 1978, Javier Perianes est un participant régulier et recherché dans de nombreux festivals renommés en Espagne, tels ceux de Santander, Grenade, Perelada et San Sebastián. Il se produit dans d'importantes saisons musicales à travers le monde, notamment au Carnegie Hall de New York, au Concertgebouw d'Amsterdam, au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, au Conservatoire de Shanghai, à l'Auditorio Nacional de Madrid, au Palau de la Música de Barcelone. Il donne des récitals aux festivals internationaux Ravinia et Gilmore de Chicago et au Festival de La Roque d'Anthéron en France, ainsi qu'au Konzerthaus de Berlin.Lauréat de plusieurs concours prestigieux, Javier Perianes travaille avec des chefs d'orchestre de premier plan, dont Lorin Maazel, Daniel Barenboim, Jesús López Cobos, Antoni Wit, Daniel Harding, Libor Pesek et Vassily Petrenko. Parmi ses engagements récents, citons des concerts avec l'Orchestre National d'Espagne sous la direction d'Ilan Volkov, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse (Josep Pons), les Dresdner Philharmoniker (Alan Buribayev),le Hong Kong Philharmonic (Lü Jia), le Simón Bolivar Youth Orchestra (Rafael Frühbeck de Burgos) et le Queensland Orchestra (Eivind Aadland), ainsi que des récitals ou concerts de musique de chambre à Barcelone, Tokyo, Vancouver et Londres (son premier récital au Wigmore Hall).Ses enregistrements chez Harmonia Mundi des Impromptus et Klavierstücke de Schubert et de la Música Callada de Mompou ont été salués par la critique.