Biographie

Né Timucin Fabian Kwong Wah Aluo à Londres en 1997, l'auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste, DJ et producteur britannique Jax Jones apparaît sur la scène musicale au milieu des années 2010 avec une recette mêlant sonorités deep house, dance-pop et tech-house. Décrochant un numéro un à domicile avec le titre "I Got U" en 2014, Jones creuse dès lors son sillon, livrant une série de cinq singles finissant tous sur le maxi Snacks en 2018, année de collaboration de l'Anglais avec Years & Years sur le titre "Play". En 2019, Jax Jones revient avec Snacks (Supersize), premier album officiel notamment porté dans les charts belges, hollandais et norvégiens par le hit "This Is Real (featuring Ella Henderson)". © TiVo