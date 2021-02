Biographie

Rappeur anglais d'origine indienne, Jay Sean multiplie les succès depuis 2003. Ses singles « Eyes on You » ou « Stolen », extraits de Me Against Myself (2004) ont conquis le top anglais. Sa signature sur le label américain Cash Money lui étend sa notoriété avec le n°1 « Down » en 2008. L'album All or Nothing sort fin 2009.