Biographie

Incarnant le rêve d'ascension sociale du rap, Jay-Z s'est hissé à la force du poignet pour devenir le rappeur en titre de New York et, par la suite, un dirigeant de label-major suite à son retrait de la scène musicale de courte durée. Suite à son premier album de 1996, Reasonable Doubt, les opus de Jay-Z se vendent par millions à chaque sortie, et ses tubes sont omniprésents sur les radios urbaines et à la télévision. Avec ses associés de Roc-a-Fella, ils influencent beaucoup l'industrie et définissent une bonne partie des tendances qui se répandent à la fin des années 90 et au début des années 2000. © Jason Birchmeier /TiVo