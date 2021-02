Biographie

Robin Albers alias Jaydee est un DJ et producteur néerlandais de house music. Il fait ses débuts en tant qu'animateur dans le cadre de l'association Algemene Vereniging Radio Omroep. Soutenu par les DJ Orlando Voorn et DJ Sven, il se lance dans la composition et réalise en 1993 l'un des hymnes historiques de la musique électronique de club, le fameux « Plastic Dreams ». Ce simple fera les beaux jours du label indépendant belge R&S, promoteur en Europe des pionniers de la techno dont Aphex Twin, The Future Sound of London, Juan Atkins, Derrick May et Ken Ishii, entre autres, sont les plus représentatifs de cette période.