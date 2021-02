Biographie

Wayne Rogers, devenu Wayne County est un activiste travesti qui a participé à des créations d'Andy Warhol. Lors de l'explosion punk en 1977, il se rend à Londres et forme The Electric Chairs avec en particulier le guitariste corse Henry Padovani. Ils publient deux albums marquants avec Storm the Gates of Heaven en 1978 et Things Your Mother Never Told You en 1979. Franchissant le pas du travestissement à la transexualité il devient Jayne County. Sa carrière musicale devient alors anecdotique et basée sur la provocation, malgré un énergique Rock'N'Roll Cleopatra en 1995.