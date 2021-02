Biographie

Responsable d'un premier album, Fearless, en 2008, la chanteuse de R&B/soul Jazmine Sullivan a gagné ses galons de nouvelle star sous l'égide de Missy Elliott (dont elle est la petite protégée depuis 2004) et grâce à son single « Need U Bad », qui a caracolé en tête des charts en 2008. Cependant, cette auteure et chanteuse n'est pas une star tueuse de charts préfabriquée puisqu'elle officie au chant depuis son plus jeune âge.