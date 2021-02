Biographie

Avant d'être placé sous les projecteurs tardivement, grâce à sa participation en 2018 à l'émission La France a un incroyable talent qui a vu sa victoire au terme du concours, Jean-Baptiste Guégan, né le 14 mai mai 1983 à Trégueux, dans les Côtes-d'Armor, a donné de nombreux spectacles de petite envergure. Mais sa singularité - celle d'être le sosie vocal quasi-parfait de Johnny Hallyday, ne reste pas confidentiel après la disparition du chanteur, dont il parvient à reproduire les moindres intonations, en plus de posséder le même grain de voix. En 2019, sans renier cet héritage et son admiration pour le chanteur, Jean-Baptiste Guégan décide d'enregistrer ses propres compositions et de publier un premier disque studio, baptisé Puisque C'Est Écrit et enregistré à Nashville, la ville de cœur de son idole. Le mimétisme est tel, que dans l'esprit des fans de Johnny Hallyday, ces chansons sonnent comme un album posthume de la star, d'autant que celles-ci s'appuient pour cinq d'entre elles sur des textes de Michel Mallory, le parolier historique du rockeur, qui a pleinement collaboré à l'opus. Ces textes, écrits en 2017, étaient destinés à l'origine pour Johnny Hallyday en vue d'un album. Ce premier album reçoit un accueil chaleureux de la part du public et s'empare de la tête du top des ventes en France. En juin 2020, Jean-Baptiste Guégan dévoile un nouveau single, « Tu es toujours là », écrit et composé par Slimane, qui annonce la sortie en septembre du deuxième opus du chanteur breton, Rester le Même. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020