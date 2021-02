Biographie

Après avoir étudié au Conservatoire de Paris où il fut formé par les chefs d'orchestre Pierre Dervaux et Pierre Boulez, Jean-Claude Casadesus est nommé directeur musical de Théâtre du Châtelet en 1965, et en 1969 il devient chef d'orchestre résident à l'Opéra de Paris et à l'Opéra-Comique. Il était l'un des fondateurs de l'Orchestre des Pays de la Loire, et directeur adjoint jusqu'en 1976, lorsqu'il établit l'Orchestre National de Lille.Sous sa direction, l'orchestre a apporté un vaste répertoire, le dynamisme et l'intégrité artistique à un public de quatre continents et d'une trentaine de pays. En même temps, Jean-Claude Casadesus a poursuivi une carrière internationale et est régulièrement invité à diriger des orchestres tels que celui de Philadelphie, Salt Lake City, Montréal, Saint-Pétersbourg, Londres, Paris,Tokyo, Séoul, Singapour, ainsi que l'Orchestre Gulbenkian et l'Orchestre symphonique de Berlin Orchestre. Jean-Claude Casadesus a fait une vingtaine de disques avec l'Orchestre National de Lille.Il est commandeur de la Légion d'Honneur, de l'Ordre National du Mérite et des Arts et des Lettres.