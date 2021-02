Biographie

Personnage discret et un rien atypique, Jean-Claude Darnal est surtout connu pour avoir composé pour des vedettes des années cinquante. Ce natif du Nord commence à jouer aux terrasses de Saint-Germain-des-Prés et publie quelques chansons, avant de partir à l'aventure en auto-stop. Il interrompt ce parcours bohème lorsque certaines de ses chansons rencontrent le succès, interprétées par Les Frères Jacques ou Annie Cordy. Son titre emblématique reste « Quand la mer monte », interprété par Raoul de Godewarsvelde. Il connaît également un succès mineur en tant qu'interprète. Jean-Claude Darnal devient également présentateur d'émissions pour enfants et auteur de livres et de scénarios. Il décède le 12 avril 2011. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015