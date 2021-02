Biographie

Acteur, chanteur et écrivain, Jean-Claude Pascal a laissé quelques chansons connues comme « Nous les amoureux », Grand Prix de l'Eurovision en 1961. A partir des années 1970, il délaisse la chanson et le cinéma pour le théâtre, la télévision et l'écriture. Il meurt dans un quasi anonymat en 1992. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015